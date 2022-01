Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung des PK Seesen vom 05.01.2022

Goslar (ots)

Einbruch in ein leerstehendes Gebäude

Am 04.01.2022, gegen 15 Uhr, drangen mehrere Täter in ein leerstehendes Gebäude in der Lautenthaler Straße in 38723 Seesen ein. Während der Tatausführung wurden sie vermutlich gestört und flüchteten zunächst unerkannt und ohne Diebesgut. Durch die Tat entstand im Gebäude ein Schaden in einer Höhe von geschätzten 5000 Euro.

Im Rahmen von sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen durch mehrere Funkstreifenwagen konnten fünf dringend tatverdächtige Personen in unmittelbarer Tatortnähe zunächst vorläufig festgenommen werden.

Nach sorgfältiger Prüfung der möglichen Haftgründe und in Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Braunschweig wurde auf die Stellung eines Haftantrages verzichtet. Die Beschuldigten leisteten eine Sicherheitsleistung und wurden anschließend entlassen.

Die weiteren Ermittlungen dauern an. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Seesen unter 05381/944-0 in Verbindung zu setzen.

i.A. Weidenfeller, POK

