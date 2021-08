Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: + Mit Bike in Bauernheim gestürzt + Penis in Audi geritzt + Rollstuhlfahrer von Ford erfasst +

Friedberg (ots)

Friedberg-Bauernheim: Mit Bike gestürzt -

Gestern Abend (25.08.2021) verletzte sich ein 17-jähriger Motorradfahrer bei einem Sturz. Der in Florstadt lebende junge Mann war gegen 19.00 Uhr auf der Dorn-Assenheimer Straße unterwegs. In einer Kurve kam er aus bisher nicht bekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab und fiel zu Boden. An der Unfallstelle klagte der Florstädter über Schmerzen am Fuß und an den Armen. Seine Verletzungen wurden im Hochwaldkrankenhaus Bad Nauheim eingehender untersucht. Die Schäden an seiner Honda beziffert die Polizei auf rund 2.500 Euro.

Bad Nauheim: Penis geritzt -

In der Hochwaldstraße hinterließen Unbekannte ein schlüpfriges Symbol im Lack eines dort geparkten Audis. Zwischen Dienstagabend (24.08.2021), gegen 22.00 Uhr und Mittwochnachmittag (25.08.2021), gegen 16.00 Uhr ritzten die Täter einen Penis sowie die Buchstaben "H" und "S" in die Kofferraumklappe des schwarzen A4. Eine neue Lackierung wird etwa 1.000 Euro kosten. Hinweise zu den unbekannten Künstlern nimmt die Polizei Friedberg unter Tel.: (06031) 6010 entgegen.

Wölfersheim: Ford erfasst Rollstuhl -

Wegen der tiefstehenden Sonne übersah gestern Nachmittag (25.08.2021) ein Autofahrer einen Rollstuhlfahrer. Der Rollstuhlfahrer überquerte gegen 16.20 Uhr in der Bahnhofstraße den in Höhe eines Gasthauses gelegenen Fußgängerüberweg. Der 67-jährige Fahrer eines Ford Focus erfasste das Gefährt des 81-jährigen Wölfersheimers, worauf dieser zu Boden fiel. Nach der ersten Einschätzung einer Rettungswagenbesatzung trug er leichte Verletzungen davon. Weitere Untersuchungen folgten im Hochwald-Krankenhaus. Der ebenfalls in Wölfersheim lebende Unfallfahrer kam mit einem Schock davon.

Guido Rehr, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell