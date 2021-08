Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Unfallflucht in der Weningser Straße + Männer prügeln sich + Schlägerei vor Gaststätte + Ampel aufgebrochen

Friedberg (ots)

Pressemeldungen der Polizeidirektion Wetterau vom 25.08.2021

+++

Gedern: Unfallflucht in der Weningser Straße

Einen in der Weningser Straße abgestellten, weißen Mini beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer am Dienstag zwischen 7.30 Uhr und 17 Uhr. An der linken Fahrzeugseite entstanden Schäden in Höhe mehrerer Tausend Euro. Der Unfallverursacher flüchtete. Die Polizei in Büdingen ermittelt nun wegen des Unerlaubten Entfernens vom Unfallort und bittet um Hinweise unter Tel. 06042/96480.

+++

Friedberg: Männer prügeln sich

Am Dienstagabend sind gegen 18.15 Uhr in der Fauerbacher Straße zwei Männer -zunächst verbal, dann auch körperlich- aneinandergeraten. Bei den Beteiligten handelt es sich um zwei 31 und 35 Jahre alte Männer aus Friedberg. Der 35-Jährige soll dabei eine Platzwunde am Kopf erlitten haben; Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Was genau geschah, steht momentan nicht fest. Der Polizei noch nicht bekannte Zeugen werden daher gebeten, sich unter 06031/6010 telefonisch mit den Ermittlern in Verbindung zu setzen.

+++

Butzbach: Schlägerei vor Gaststätte

Nachdem es am frühen Sonntagmorgen (22.8.21) in einer Bar in der Griedeler Straße zu einer Schlägerei zwischen einer größeren Personengruppe gekommen war, die sich kurz darauf nach draußen verlagerte, verständigten Zeugen gegen 1.30 Uhr die Polizei. Als die Ordnungshüter wenig später vor Ort eintrafen, wurden sie mit einer Flasche beworfen. Diese verfehlte ihr Ziel und beschädigte ein geparktes Auto. Im Rahmen der körperlichen Auseinandersetzung waren auch Teile der Gaststätteneinrichtung zu Bruch gegangen und mehrere Personen verletzt worden. Der Flaschenwerfer flüchtete unerkannt. Nun sucht die Polizei Zeugen der Auseinandersetzung. Diese werden gebeten, sich telefonisch bei den Butzbacher Ermittlern zu melden, Tel. 06033/70430.

+++

Bad Vilbel: Ampel aufgebrochen

Beide Batterien entwendete ein Dieb zwischen Montagabend (18 Uhr) und Dienstagabend (22.20 Uhr) aus der im Massenheimer Weg aufgestellten Baustellenampel. Dazu war zuvor das angebrachte Vorhängeschloss aufgebrochen worden. Der Wert des Diebesgutes beträgt knapp 400 Euro. Hinweise erbittet die Polizei in Bad Vilbel, Tel. 06101/5460-0.

+++

Tobias Kremp

Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell