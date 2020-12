Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

Arnsberg: Auf die Hütte eines Weihnachtsbaumverkäufers an der "Langen Wende" hatten es unbekannte Täter in der Nacht zum Freitag abgesehen. Zwischen 20.30 Uhr und 11.10 Uhr brachen die Täter die Holzhütte auf. Sie entwendeten eine Axt. Hinweise nimmt die Polizei in Arnsberg unter 02932 - 90 200 entgegen.

Meschede: Aus einer unverschlossenen Gartenhütte einer Kleingartenanlage am Lanfertsweg versuchten unbekannte Täter ein Kleinkraftrad zu entwenden. Zwischen dem 14. und 19. Dezember betraten die Einbrecher die Hütte. Hier versuchten sie das Motorrad kurzuschließen. Das gelang ihnen jedoch nicht. Ohne Beute flüchteten sie vom Tatort. Hinweise nimmt die Polizei in Meschede unter 0291 - 90 200 entgegen.

