Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Zwei Verkehrsunfälle mit Personenschaden, Zwei schwer verletzte Verkehsteilnemer

ArnsbergArnsberg (ots)

Am 19.12.2020 um 11:55 Uhr kam es in der Bahnhofstraße, Kreuzungsbereich Arnsberger Straße, zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Der 54 jährige Pkw Fahrer mißachtete die Vorfahrt des 46 jährigen Fahrradfahrers. Es kam zur Kollision beider Fahrzeuge. Der Fahrradfahrer wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Es besteht keine Lebensgefahr.

Am 19.12.2020 um 16:00 Uhr kam ein 29 jährger E-Bike Fahrer ohne Fremdeinwirkung aus bisher ungeklärter Ursache auf einem Wirtschaftsweg in Arnsberg-Uentrop zu Fall. Er wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Lebensgefahr besteht nicht.

