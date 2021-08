Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Bad Nauheim: Polizei sucht Eigentümer

Friedberg (ots)

Bad Nauheim: Polizei sucht Fahrradbesitzer

Nach dem Fund eines herrenlosen Mountainbikes sucht die Friedberger Polizei nun nach der Eigentümerin oder dem Eigentümer des in Bad Nauheim sichergestellten, grauen Cube Attention. Diese/r wird gebeten, sich unter Tel. 06031/6010 zu melden. Möglicherweise war das Zweirad einige Zeit zuvor an noch unbekannter Stelle entwendet worden.

Hinweis: Ein Foto des aufgefundenen Bikes gehört zur Meldung.

Bad Nauheim: Mögliches Diebesgut sichergestellt - Polizei sucht Eigentümer

Bereits am frühen Montagmorgen letzter Woche (16.8.21) kontrollierte eine Polizeistreife wenige Minuten nach 4 Uhr in der Alfred-Martin-Straße einen sich verdächtig verhaltenden Mann. Zuvor war dieser im Söderweg von Passanten dabei beobachtet worden, wie er in mehrere geparkte Fahrzeuge hineinschaute und sich in einen nicht verschlossenen PKW setzte. Im Rucksack, den der 35-Jährige bei sich hatte, fanden die Beamten mehrere neuwertige Gegenstände, darunter eine Damenhandtasche, ein EC-Kartenlesegerät, ein Puzzle sowie Ersatzleuchtmittel. Da der Mann wenig glaubhafte Angaben zur Herkunft der Sachen machte, stellten die Ordnungshüter diese erst einmal sicher. Nun suchen die Ermittler die rechtmäßigen Eigentümer. Diese werden gebeten, sich unter 06032/91810 (Polizeiposten Bad Nauheim) oder unter 06031/6010 (Polizeistation Friedberg) zu melden.

Hinweis: Ein Foto, welches die sichergestellten Gegenstände zeigt, gehört zur Meldung.

Tobias Kremp

Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell