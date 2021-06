Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: 10 Quadratmeter Graffiti

Neugersdorf (ots)

Mehrere Graffitischriftzüge mit einer Gesamtgröße von etwa 10 Quadratmetern hinterließen unbekannte Täter an den Wänden der Bahnbrücke in der Neugersdorfer Ernst-Thälmann-Straße. Die sechs Tags wurden mit grüner und schwarzer Farbe aufgesprüht. Die Bundespolizei dokumentierte am 8. Juni 2021 gegen 14:30 Uhr den Tatort und ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Der Schaden beträgt etwa 300,00 Euro.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell