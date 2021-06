Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: 18 Quadratmeter Graffiti an den Bahnhöfen Löbau und Oberoderwitz

Löbau, Oberoderwitz (ots)

Die Bundespolizei nahm am 5. Juni 2021 am Bahnhof Löbau und am Haltepunkt Oberoderwitz insgesamt fünf Sachbeschädigungen durch Graffiti auf.

Die unbekannten Täter hatten sich in Löbau in der Gleisunterführung, am Fahrstuhl, auf einer Infotafel und an einem Snackautomaten sowie in Oberoderwitz ebenfalls auf der Infotafel verewigt. Unter anderem wurden Schriftzüge wie "ACAB" angebracht. Die Beamten maßen eine Gesamtgröße von über 18 Quadratmetern und ermitteln nun wegen Sachbeschädigung.

