Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung des PK Seesen vom 06.01.2022

Goslar (ots)

Verkehrsunfälle auf B242

Am Mittwoch, den 05.01.2022, um 13:30 Uhr, kommt es auf der B242 in Richtung Bad Grund zu zwei Verkehrsunfällen aufgrund nicht der Witterung angepasster Geschwindigkeit. Im ersten Fall rutschte ein Pkw-Führer in den Graben, ohne sich dabei zu verletzen oder Sachschaden zu verursachen. Der zweite Fahrer hatte allerdings weniger Glück: er kam ins Schleudern und touchierte die Leitplanken links- und rechtsseitig der Fahrbahn. Dabei wurden diese und auch der Pkw beschädigt. Der Schaden wird aktuell auf 6.000EUR geschätzt. Der Fahrer selbst blieb glücklicherweise unverletzt. Bitte beachten Sie, dass die sog. der Witterung angepasste Geschwindigkeit in solchen Fällen relativ ist. So können unter Umständen selbst 50 km/h "zu schnell" sein.

Verkehrsunfall auf B243 mit verletzter Person

Am Mittwoch, den 05.01.2022, um 21:57 Uhr, kam es auf der B243 aus Seesen kommend in Richtung der Anschlussstelle Seesen zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person. Die Fahrzeugführerin, die nach eigenen Angaben einem Stück Wild auf der Fahrbahn ausgewichen sei, verlor die Kontrolle über das Fahrzeug, kam von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Der Pkw musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Die Fahrzeugführerin wurde durch den Unfall leicht verletzt. Der entstandene Schaden wird auf 8.000EUR geschätzt. Bei Wild auf der Fahrbahn wird allgemein geraten das Lenkrad festzuhalten und abzubremsen. Durch ein Ausweichmanöver gefährden Sie sich selbst und unter Umständen auch andere.

i. A. Seyfert, PK

