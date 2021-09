Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Einbruch in ehemaliges Hotel in Butjadingen/Burhave +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Ein bislang unbekannter Täter drang am frühen Donnerstagmorgen, 16. September 2021, gegen 04:00 Uhr, in die Räumlichkeiten eines derzeit geschlossenen Hotels an der Straße "Am Deich" ein.

Dazu hebelte er ein Fenster auf und verschaffte sich Zutritt zu den Räumlichkeiten, die er anschließend durchsuchte. Als er in das Obergeschoss ging, wurde er durch den Hund einer im Gebäude wohnenden Frau überrascht. Der Täter ergriff unverzüglich die Flucht, ohne Beute mitnehmen zu können.

Zeugen, die Angaben zu verdächtigen Personen machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Nordenham unter 04731/9981-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell