Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau - Substanz ausgeschüttet, Polizei sucht Zeugen

Gaggenau (ots)

Bislang Unbekannte haben am Samstag sowie am Montag in zwei Apotheken in der Bismarckstraße und in der Hildastraße für eine ekelerregende Geruchsbelästigung gesorgt. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde in beiden Fällen eine rote Substanz im Bereich des jeweiligen Haupteingangs ausgebracht, was einen unangenehmen Geruch nach Erbrochenem erzeugte. Hinweise auf ein gewaltsames Betreten der Apotheken liegen nicht vor, weshalb davon ausgegangen wird, dass der Stoff jeweils kurz vor Geschäftsschluss oder kurz vor der Mittagspause ausgeschüttet worden sein dürfte. Beamte der Kriminaltechnik wurden zur Spurensicherung und zur Bestimmung der Substanz hinzugezogen. Gegenüber den Ermittlern der Kriminalpolizei haben verschiedene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beider Apotheken über leichte körperliche Beschwerden geklagt. Kunden sind nach bisherigen Erkenntnissen nicht zu Schaden gekommen. Bislang liegen keinerlei Hinweise auf den oder die Urheber vor, weshalb in alle Richtungen ermittelt wird. Mögliche Zeugen, die im Zusammenhang mit dem Ausbringen der Flüssigkeit Hinweise zu verdächtigen Personen geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer: 0781 21-2820 beim Kriminaldauerdienst.

/wo

