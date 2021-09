Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Baden-Baden und des Polizeipräsidiums Offenburg, Baden-Baden - Großbrand im Hotel

NACHTRAGSMELDUNG

Baden-Baden (ots)

Die Löschmaßnahmen der vor Ort befindlichen Kräfte der Feuerwehr sind mittlerweile beendet. Da das Gebäude aufgrund des vorangegangenen Feuers und der damit verbundenen Löscharbeiten als einsturzgefährdet gilt, kann es aktuell nicht mehr gefahrlos betreten werden. Die polizeilichen Ermittlungen zur Ursache des Brandausbruchs dauern derweil an. In diesem Zusammenhang wird unter anderem eine Vielzahl von Gästen und Mitarbeitern befragt. Es liegen Erkenntnisse vor, dass es im Verlauf des frühen Donnerstagmorgens an zwei unterschiedlichen Stellen im Gebäude zu brennen begonnen haben soll. Konkrete Hinweise auf eine technische Ursache, die zu den Feuern geführt haben könnte, liegen derzeit nicht vor. Die Polizei hat daher Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung eingeleitet. Die Frau, welche am Morgen vorsorglich medizinisch betreut wurde, konnte das Krankenhaus kurz darauf ohne Verletzungen wieder verlassen.

Ursprungsmeldung vom 02.09.2021, 9.44 Uhr

Baden-Baden - Großbrand im Hotel / NACHTRAGSMELDUNG

Nach dem Brand in einem Hotel am frühen Donnerstagmorgen sind die Löschmaßnahmen der Einsatzkräfte vor Ort nach wie vor im Gange. Mit entsprechenden Verkehrsbeeinträchtigungen im Bereich der Innenstadt ist weiterhin zu rechnen. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern unter Einbindung von Kriminaltechnikern an. In diesem Zusammenhang wird auch geprüft, ob möglicherweise eine Brandstiftung zu dem Feuer geführt haben könnte. Laut bisherigen Schätzungen der Einsatzkräfte vor Ort dürfte sich die Schadenshöhe im zweistelligen Millionenbereich bewegen.

Ursprungsmeldung vom 02.09.2021, 6.59 Uhr

Baden-Baden - Großbrand im Hotel

Baden-Baden Zu einem Brandausbruch in einem Hotel in der Lange Straße kam es am frühen Donnerstagmorgen gegen 2:45 Uhr. Die Innenstadt ist rund um den Brandort abgesperrt. Es ist daher mit entsprechenden Verkehrsbehinderungen zu rechnen. Durch die Rettungskräfte wurden rund 160 Gäste des Hotels evakuiert und in Bussen der Verkehrsbetriebe der Stadt Baden-Baden untergebracht. Eine Frau musste zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Feuerwehren aus Baden-Baden, Sinzheim sowie die Werksfeuerwehr aus Gaggenau und das Technische Hilfswerk sind aktuell mit circa 100 Einsatzkräften zur Brandbekämpfung vor Ort.

Ein Kräfte des Rettungsdienstes sind mit etwa 25 Personen und mehreren Fahrzeugen am Einsatzort. Die polizeilichen Ermittlungen zur Bandursache dauern, ebenso wie die Löscharbeiten aktuell an.

