POL-OG: Rastatt - Kleine Delle entlarvt Autofahrer

Rastatt (ots)

Eine kleine Delle, verursacht durch das unachtsame Öffnen einer Autotür, hat einem 39-Jährigen nun ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis beschert. Eine 53 Jahre alte Mitfahrerin des Enddreißigers hat den Stein am Mittwochmorgen ins Rollen gebracht. Die Frau schlug beim Aussteigen aus ihrem Wagen mit der Autotür gegen einen daneben, auf einem Parkplatz in der Poststraße geparkten Seat und hat hierbei einen Sachschaden von etwa 500 Euro angerichtet. Während der Unfallaufnahme stellten die Beamten des Polizeireviers Rastatt fest, dass der 39-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Er konnte den Polizisten lediglich einen ausländischen Führerschein vorlegen, der in Deutschland allerdings keine Gültigkeit besitzt. Die Feststellungen der Ermittler bringen nun auch die 27 Jahre alte Fahrzeughalterin in Bedrängnis, weil sie dem 39-Jährigen ihren Opel überließ. Gegen die Frau wird wegen Zulassens zum Fahren ohne Fahrerlaubnis ermittelt.

