Polizei Gütersloh

POL-GT: Einbruch in Friseursalon in Steinhagen - Polizei sucht Zeugen

Gütersloh (ots)

Steinhagen (MS) - Durch Aufhebeln der Eingangstür gelangten bislang unbekannte Täter zwischen Donnerstagabend (03.02., 18:10 Uhr) und Freitagmorgen (04.02., 08:30 Uhr) in einen Friseursalon in der Brinkstraße. Die Täter entwendeten drei Spardosen mit dem Trinkgeld der Friseurinnen. Laut einer Zeugenaussage habe von 03:25 Uhr bis 03:30 Uhr ein weißer Sprinter entgegengesetzt der Einbahnstraße der Brinkstraße von dem Friseursalon gehalten und die Einbahnstraße rückwärtsfahrend verlassen. Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer hat in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in der Brinkstraße verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer kann weitere Angaben zu dem weißen Sprinter machen? Hinweise nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

