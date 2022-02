Polizei Gütersloh

POL-GT: Auf frischer Tat ertappt - Bewohner sperren Einbrecher im Keller ein

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MS) - In der Sonntagnacht (06.02., 03:00 Uhr) verschaffte sich ein 28-Jähriger Gütersloher Zutritt in ein Zweiparteienhaus in der Augustastraße in Gütersloh. Geräusche weckten einen Bewohner, der den 28-Jährigen in Folge auf der Kellertreppe bemerkte. Gemeinsam mit einem weiteren Bewohner konnte der Tatverdächtige in den Heizungsraum geführt und eingesperrt werden. Der Versuch des 28-Jährigen, durch ein Kellerfenster ins Freie zu gelangen und zu flüchten, misslang. Über das geöffnete Fenster konnten die eingetroffenen Polizeibeamten Kontakt zu dem Beschuldigten aufnehmen. Er wurde schließlich der Polizeiwache in Gütersloh zugeführt und nach Identitätsfeststellung wieder entlassen. Der 28-Jährige muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell