Polizei Gütersloh

POL-GT: Täter klettert über Zaun und wird auf frischer Tat ertappt

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (FK) - Zeugen meldeten am Samstagabend (05.02., 23.10 Uhr) eine verdächtige Person auf einem Firmengelände an der Ringstraße. Über einen hohen Zaun ist der Mann auf das Gelände geklettert, auf welchem sich auch ein Privathaus befindet. Anschließend nahm er herumliegende Werkzeuge an sich. Mit seiner Beute verließ er den Tatort, bevor er in der unmittelbaren Umgebung durch die Polizei angeroffen werden konnte. Er versuchte zunächst zu flüchten. Sein Diebesgut, unter anderem ein Akkubohrer und ein Baustellenradio, stellten die Beamten sicher. Zudem stellten sie einen Schraubendreher und Handschuhe aus seinem Besitz sicher. Der 35-jährige Rheda-Wiedenbrücker wurde vorläufig festgenommen und zur Wache transportiert. Wenig später wurde er wieder entlassen. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

