Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Zeugen nach PKW-Aufbruch gesucht

Kehl (ots)

Nach einem PKW-Aufbruch am Freitagmittag sind die Beamten des Polizeireviers Kehl auf der Suche nach möglichen Zeugen. Eine Autofahrerin parkte zwischen 12:15 Uhr und 12:35 Ihren Skoda in Verlängerung der Vogesenallee auf den linksseitigen Parkplatz vor dem Kinzigdamm/Neumühler Brücke, um mit ihrem Hund Gassi zu gehen. Bei ihrer Rückkehr musste sie feststellen, dass eine Seitenscheibe eingeschlagen und ihre Handtasche samt Inhalt entwendet worden war. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, wenden sich unter der Telefonnummer 07851 893-0 an die Beamten des Polizeireviers Kehl. Die Polizei rät überdies: Lassen Sie keine Wertgegenstände im Auto zurück. Die Diebe kennen jedes noch so gute Versteck.

/rs

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell