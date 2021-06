Polizei Bonn

POL-BN: Bornheim: Einbruchsversuch in Souterrainwohnung - Polizei bittet um Hinweise

Bornheim (ots)

Am Mittwoch (16.06.2021) haben zwei Unbekannte versucht in eine Souterrainwohnung eines Mehrfamilienhauses auf der Beethovenstraße in Bornheim-Merten einzubrechen. Die Bewohnerin der Wohnung hörte gegen 13:15 Uhr Geräusche aus Richtung ihres Wohnzimmers. An dem Fenster dort waren die Rollladen heruntergelassen. Als sie die Rolladen hochzog konnte sie noch einen Mann und eine Frau sehen, die sofort flüchteten.

Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung: Wer hat im Tatzeitraum im Bereich des Tatortes verdächtige Personen wahrgenommen? Ihre Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat 34 unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an KK34.Bonn@polizei.nrw.de entgegen.

Die Bonner Polizei appelliert zum Schutz vor Einbruch: Wohnung sichern, aufmerksam sein und bei verdächtigen Wahrnehmungen umgehend die Polizei über Notruf 110 rufen.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell