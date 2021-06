Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Sachbeschädigungen an zwei Pkw +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Am Dienstag, 15. Juni 2021, schlugen bislang unbekannte Täter zwei Heckscheiben von abgestellten Pkw ein.

In dem Zeitraum von 16:15 bis 17:15 Uhr beschädigten die Täter die Heckscheibe eines braunen BMW X1. Dieser war zum Tatzeitpunkt auf dem Parkplatz des Kleingartenvereins Heidkrug-Iprump in der Diepholzer Straße in Delmenhorst abgestellt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 800 Euro.

In dem Zeitraum von 14:00 bis 18:00 Uhr beschädigten bislang unbekannte Täter darüber hinaus die Heckscheibe eines grünen VW Lupo. Das Fahrzeug war zum Tatzeitpunkt in der Straße "Hinter der Anker", zwischen den Straßen Landwehr und Düppelstraße in Delmenhorst abgestellt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 500 Euro.

Die Täter entwendeten in beiden Fällen augenscheinlich nichts.

Mögliche Zeugen oder Personen, die Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Delmenhorst, unter der Telefonnummer 04221/1559-0, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell