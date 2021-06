Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Wohnzimmerbrand in Dachgeschosswohnung in Nordenham

Delmenhorst (ots)

Am Dienstag, 15. Juni 2021, kam es gegen 9:50 Uhr zu einem Wohnzimmerbrand in einem Mehrfamilienhaus in der Friesenstraße in Nordenham.

Bewohner der Wohnung schliefen zum Zeitpunkt des Brandausbruchs und wurden durch einen ausgelösten Rauchmelder wach. Als sie den Brand feststellten, verließen sie und die anderen Bewohner umgehend das Gebäude, sodass keine Personen zu Schaden gekommen sind.

Die Ortsfeuerwehren Einswarden, Nordenham und Phieswarden löschten das Feuer und hielten bis circa 15 Uhr eine Brandwache.

Unmittelbar brandbetroffen war das Wohnzimmer, welches vollständig zerstört wurde. Das Mehrparteienhaus ist aufgrund der Rauchgasentwicklung und des Löschwassereinsatzes nicht weiter bewohnbar.

Der Gesamtschaden wurde auf etwa 150.000 Euro geschätzt.

Der Brandort wurde beschlagnahmt. Die Brandursache ist derzeit ungeklärt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell