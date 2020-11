FW-MK: Neues Mannschaftstransportfahrzeug für dei Kinderfeuerwehr

Feuerwehr Iserlohn

In dieser Woche hat die Feuerwehr Iserlohn ein neues Mannschaftstransportfahrzeug (MTF) bei der Firma Compoint Fahrzeugbau in Forchheim übernommen. Der Mercedes Vito 114 CDI steht in erster Linie den Kindern der Kinderfeuerwehr als Transportmittel zur Verfügung. Die Beschaffung des Fahrzeugs wurde mit 80% der Anschaffungskosten vom Land NRW bezuschusst. Damit das Fahrzeug auch im Einsatzdienst bei der Berufs- sowie bei der Freiwilligen Feuerwehr genutzt werden kann, ist es mit einer Sondersignal- und einer Funkanlage ausgestattet. Eine offizielle Übergabe des neuen Mannschaftstransportfahrzeugs an die Kinderfeuerwehr ist wegen der Pandemie zu einem späteren Zeitpunkt angedacht.

