Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Husum: Zeuge einer Unfallflucht gesucht!

Husum (ots)

Ein aufmerksamer Zeuge hat am Dienstag, 30. März, gegen 17:45 Uhr eine Verkehrsunfallflucht in Husum in der Straße "Markt" beobachtet. Es wurde ein schwarzer Passat angefahren. Er hinterließ am beschädigten Auto einen Hinweis, hat aber nicht seine Erreichbarkeit angegeben.

Der Zeuge wird gebeten, sich beim Polizeirevier Husum (Tel.: 04841 - 830 0) zu melden.

