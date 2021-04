Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Schleswig: Ermittlungen nach Einbrüchen in Schleswig - Zeugen gesucht!

Schleswig (ots)

Die Kriminalpolizei Schleswig ermittelt nach zwei Einbrüchen, die sich beide am Sonntag (11.04.21) im Stadtgebiet ereignet haben.

In der Zeit von 07:30 - 18:00 Uhr brachen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Michaelisstraße ein. Sie gelangten durch die Terrassentür in das Haus und durchsuchten die Wohnräume. Nach ersten Erkenntnissen entwendeten sie Bargeld, Schmuck und verschiedene elektrische Geräte. Außerdem fehlen eine Reisetasche und ein größerer, dunkler Schrankkoffer, in dem die Sachen eventuell weggetragen wurden.

In der Schubystraße wurde in eine Erdgeschosswohnung eingebrochen. Die Täter gelangten in der Zeit von 07:30 - 14:30 Uhr durch ein Fenster in die Wohnung und entwendeten Schmuck.

Insgesamt ist ein Schaden von mehreren Tausend Euro entstanden.

Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich zu melden. Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer hat am Sonntag Personen mit dem Schrankkoffer und der Reisetasche in der Michaelisstraße gesehen? Hinweise bitte an die Kripo Schleswig unter Tel.: 04621- 84 0.

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell