Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Kropp: Einbruch in Netto-Markt in Kropp - Zeugen gesucht!

Kropp (ots)

In der Nacht zu Sonntag (11.04.21) brachen unbekannte Täter in den Netto-Markt im Rheider Weg in Kropp ein. Nach ersten Erkenntnissen gelangten sie über das Dach in das Gebäude. Sie durchsuchten das Büro der Marktleitung, öffneten gewaltsam einen Tresor und entkamen mit einer größeren Menge Bargeld.

Die Kriminalpolizei Schleswig hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen und Hinweisgeber. Wer hat in der Nacht verdächtige Personen und Fahrzeuge in Kropp und in der Nähe des Marktes gesehen? Wer hat bereits am Sonnabend oder in den Tagen zuvor verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei (Tel.: 04621 - 840) zu melden.

