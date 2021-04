Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Steinbergkirche: Anhänger entwendet - Zeugen gesucht!

Steinbergkirche (ots)

Am Montag (12.04.21) wurde zwischen 12:00 und 14:00 Uhr ein Anhänger von einem nicht bebauten und eingewachsenen Grundstück an der Einmündung Gintofter Straße/An der Kanzlei gestohlen. Der Anhänger soll an einen roten Traktor ohne Kabine gekoppelt worden sein. Der Fahrer soll einen grauen Vollbart getragen haben und zwischen 50 und 70 Jahre alt gewesen sein.

Zeugen haben beobachtet, dass der Fahrer beim Verlassen des Grundstücks abbremsen musste, da eine Frau mit Kinderwagen auf dem Fußweg vorbeiging.

Diese Frau sowie weitere Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei in Steinbergkirche zu melden (Tel.: 04632-8761680 oder Mail: steinbergkirche.pst@polizei.landsh.de).

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell