Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Hornberg - Unfallflucht, Zeugen gesucht

Hornberg (ots)

Die Beamten des Polizeipostens Wolfach hoffen im Zusammenhang mit den Ermittlungen zu einer Unfallflucht auf Hilfe aus der Bevölkerung. Nach ersten Erkenntnissen beschädigte ein noch unbekannter Fahrzeugführer am Freitag zwischen 11:30 Uhr und 13:30 Uhr einen, in der Hauptstraße am Straßenrad geparkten, BMW und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Die Beamten des Polizeipostens Wolfach nehmen Hinweise unter der Telefonnummer: 07834 8357-0 entgegen.

/mw

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell