POL-GI: Mehrere PKW beschädigt+Diebstähle und Einbrüche+Festnahme nach Sachbeschädigung+Unfälle und Unfallfluchten

Gießen: Mehrere Fahrzeuge im Riegelpfad beschädigt - Zeugenaufruf

Unbekannte beschädigten in der Straße "Riegelpfad" mehrere Fahrzeuge. Zwei Männer waren dort gegen 22.50 Uhr von der Ludwigstraße kommend in Richtung Liebigstraße unterwegs. Dabei trat einer gegen die Außenspiegel von mindestens acht Autos und hinterließ Sachschäden in vierstelliger Höhe. Ein Zeuge beobachtete das Duo und informierte die Polizei. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen verliefen negativ. Der Polizei liegt nur die Beschreibung der Begleitperson vor: Er ist etwa 19 bis 20 Jahre alt, zirka 180 cm groß, hat eine kräftige Figur und kurze braune Haare. Er trug ein kariertes Oberteil. Wer hat die beiden Männer beobachtet? Wer kann Angaben zur Identität des Vandalen machen? Gibt es weitere Besitzer, dessen Fahrzeuge dort beschädigt wurden? Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Gelegenheit macht Diebe......

....diese Erfahrung musste am Donnerstag eine Autobesitzerin nach einem Diebstahl in der Lindenstraße machen. Sie hatte ihren VW dort zwischen 12.30 und 15.00 Uhr abgestellt und die Seitenscheibe wenige Zentimeter offengelassen. Der Dieb nutzte offenbar die Gelegenheit, griff durch den Spalt, öffnete die Tür und entwendete Bargeld, Bankkarten sowie Kopfhörer. Wer hat dort verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555.

Lollar: Baumaschinen aus Rohbau gestohlen

Auf Baumaschinen und Werkzeuge hatten es Unbekannte aus einem Rohbau in der Straße "Am Pfaffenstrauch" abgesehen. Sie brachen am Donnerstag zwischen 12.30 und 22.45 Uhr die Eingangtür auf. Anschließend flüchteten sie mit dem Diebesgut. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Gießen unter 0641/7006-2555.

Fernwald: Elektrogeräte gestohlen

Unbekannte brachen zwischen 15.30 Uhr am Dienstag und 17.30 Uhr am Donnerstag in zwei Lagerhallen in Steinbach ein. Aus einer der im ehemaligen Schiffenberger Weg liegenden Hallen fehlt nun ein Industriestaubsauger. Wer hat dort verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Gießen unter 0641/7006-2555.

Pohlheim: Zwei 18-Jährige nach Sachbeschädigung festgenommen

Die Polizei hat Sonntagfrüh zwei Jugendliche im Alter von 18 Jahren festgenommen. Gegen 02.00 beschmierten sie in der Bahnhofsstraße mit einem Permanent-Maker eine Grundstücksmauer, Garagentore. Darüberhinaus beschädigten sie in der Straße "Zur Aue" die Fensterscheibe eines Backhauses. Ein Zeuge beobachtete zunächst die Schmierfinken, hörte einen Knall und informierte dann die Polizei. Mehrere Streifen nahmen die beiden Heranwachsenden in der Nähe zu den Tatorten fest. Bei der Durchsuchung der Verdächtigen fanden die Polizisten Projektile und eine Luftdruckpistole, mit der vermutlich die Scheibe des Bakchauses beschädigt wurde. Die Festgenommen waren alkoholisiert und pusteten über ein Promille. Die Schadenshöhe liegt im niedrigen vierstelligem Bereich. Die 18-Jährigen waren während der Tatausführung offenbar in Begleitung von weiteren Personen. Wer hat dort das Geschehen beobachtet? Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Gießen unter 0641/7006-2555.

Verkehrsunfälle:

Gießen: Zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort....

Eine Streife war Mittwochabend offenbar zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort und vereitelte eine Unfallflucht. Ein 27-Jähriger Mann aus dem Landkreis Gießen war gegen 21.15 Uhr mit seinem Audi auf der Gnauthstraße zu weit in der Mitte der Fahrbahn unterwegs und kollidierte mit dem Außenspiegel eines entgegenkommenden Audi. Ohne anzuhalten fuhr er einfach weiter. Was der Fahrer offenbar nicht auf dem Schirm hatte, dass eine Polizeistreife direkt dahinterfuhr. Die Beamten schalteten das Anhaltesignal ein und der Fahrer hielt an der Ecke Gnauthstraße/Bismarckstraße. Der Fahrer roch eindeutig nach Alkohol und ein Test bestätigte den Verdacht: Das Display zeigte den Ordnungshütern einen stattlichen Wert von 2,72 Promille an. Im Anschluss folgte eine Blutentnahme auf der Polizeiwache.

Staufenberg/B3: Unbekannter löst Notbremsassistenten vom LKW aus

Die Polizei sucht nach einem Unfall in Höhe der Anschlussstelle Staufenberg-Süd nach einem grauen PKW. Am Donnerstag gegen 14.50 Uhr war ein 55-jähriger aus dem Landkreis Mainz-Bingen auf der Bundesstraße 3 von Gießen in Richtung Marburg unterwegs. An der Anschlussstelle Staufenberg-Süd wechselte ein unbekannter Autofahrer vom Beschleunigungstreifen kurz vor dem LKW auf die Bundesstraße auf. Dadurch löste er offenbar aufgrund des zu geringen Abstandes der Notbremsassistent des LKW aus. Nach dem technischen Bremsmanöver kam das LKW-Gespann ins Schleudern und stieß mit dem Ford eines 35-jährigen Mannes aus dem Landkreis Marburg-Biedenkopf zusammen. Glücklicherweise verletzte sich bei dem Unfall niemand. Bei dem gesuchten PKW könnte es sich um einen grauen VW handeln. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755.

Gießen: Polo in der Roonstraße beschädigt

500 Euro Sachschaden beklagt die Besitzerin eines Polo nach einem Unfall in der Roonstraße. Der blaue Kleinwagen stand dort am Dienstag zwischen 18.20 und 19.25 Uhr auf einem Hinterhof. Ein Unbekannter streifte das Fahrzeug linkseitig im hinteren Bereich. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755.

Lich: Mädchen nach Unfall gesucht

Nach einem Unfall von Donnerstagabend in der Ringstraße sucht die Polizei nach zwei Mädchen. Gegen 18.20 Uhr war eine 53-Jährige Frau mit ihrem Toyota von der Bahnhofsstraße in Richtung "Am Schwansee" unterwegs, als zwei Mädchen im Alter von 9 bis 12 Jahren am rechten Straßenrand augenscheinlich spielten. Plötzlich sprang ein Mädchen auf die Straße und die Toyotafahrerin stieß mit ihrem PKW mit dem Mädchen zusammen. Das Kind kam zu Fall, verletzte sich augenscheinlich nicht und rannte sofort weg. Wer hat die spielenden Kinder dort beobachtet? Wer hat das Unfallgeschehen gesehen? Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter 06401/9143-0.

Lollar: Parkplatzrempler

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte am Freitag der bereits vergangenen Woche offenbar bei einem Rangiermanöver einen geparkten Peugeot. Der weiße 308 stand zwischen 10.45 und 11.45 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Straße "Am Alten Bahnhof". Der Sachschaden wird auf etwa 700 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755.

Gießen: Radfahrer nach Unfall in Klinik

Nach einem Unfall an der Kreuzung Bahnhofsstraße/ Westanlage musste ein 20-jähriger Radfahrer mit schweren Kopfverletzungen in eine Klinik. Der in Gießen lebende 20-Jährige war am Mittwoch gegen 18.00 Uhr mit seinem Herrenrad auf der Bahnhofstraße in Richtung Innenstadt unterwegs. Als er dann in Kreuzungsbereich zur Westanlage einfuhr, stieß er mit dem Mercedes eines 18-jährigen zusammen, der auf der Westanlage Richtung Gabelsberger Straße fuhr. Anschließend flog er mit seinem Kopf gegen die Windschutzscheibe und danach auf den Boden. Dabei erlitt er schwerere Verletzungen am Kopf. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach weiteren Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755.

