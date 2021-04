Polizei Warendorf

POL-WAF: Drensteinfurt-Walstedde. Verkehrsunfall unter Drogeneinfluss

Warendorf (ots)

Am Mittwoch, den 28.04.2021, um 18.40 Uhr, befuhr ein 42-jähriger Hammenser mit seinem Kraftrad die südwestlich von Walstedde gelegene Straße Kurrick. Ohne Fremdeinwirkung kam der Fahrer nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte zu Boden. Hierbei zog er sich schwere Verletzungen zu, so dass Rettungskräfte ihn in ein Krankenhaus brachten. Im Rahmen der Unfallaufnahme ergab sich Verdacht, dass der 42-Jährige unter Drogeneinfluss steht. Ein Drogentest verlief positiv. Die Polizeibeamten ordneten die Entnahme einer Blutprobe an und leiteten ein Ermittlungsverfahren ein. An dem Kraftrad entstand ein Sachschaden von 300 Euro.

