Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Gießen: Neun Wettterminals und Bargeld sichergestellt - Ermittlungen wegen unerlaubter Veranstaltung eines Glückspiels

Gießen (ots)

Pressemeldung vom 27.08.2021:

Gießen: Neun Wettterminals und Bargeld sichergestellt - Ermittlungen wegen unerlaubter Veranstaltung eines Glückspiels

Am Mittwochnachmittag (25.08.2021) durchsuchten Beamte der Kriminalpolizei und der Polizeidirektion Gießen ein Wettbüro in der Marburger Straße. Die Beamten stellten neun Wettterminals und mehrere Tausend Euro sicher.

Bereits vor mehreren Wochen hatten sich Hinweise ergeben, dass dort Sportwettterminals aufgestellt und betrieben werden, ohne dass die notwendigen Genehmigungen vorlagen. Ein Verfahren wegen unerlaubter Veranstaltung eines Glückspiels wurde eingeleitet. Die Ermittlungen führten im Weiteren dazu, dass die Staatsanwaltschaft Gießen einen Durchsuchungsbeschluss beim zuständigen Amtsgericht in Gießen beantragte.

Der ausgestellte Durchsuchungsbeschluss wurde am letzten Mittwoch durch die Mitarbeiter des Polizeipräsidiums Mittelhessen vollstreckt. Die Beamten wurden in den zuletzt umgebauten Räumen des Wettbüros in der Marburger Straße auch schnell fündig: Offenbar wurden dort neun solcher Terminals illegal betrieben. Neben den Automaten stellten die Beamten mehrere Tausend Euro und eine Raumüberwachungsanlage sicher. Dazu ergaben sich bei der Kontrolle noch Hinweise darauf, dass die beiden angetroffenen Angestellten einer illegalen Beschäftigung nachgehen.

Die Ermittlungen dazu dauern derzeit noch an. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Gießen unter der Rufnummer 0641 - 7006 2555.

Jörg Reinemer

Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell