POL-GI: Gießen: Beamte der Arbeitsgruppe Fahrraddiebstahl nimmt mutmaßlichen Fahrraddieb mit

Bezug zur Pressemeldung vom 02.06.2021; https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43559/4931520)

Gießen:

Polizisten der Arbeitsgruppe Fahrraddiebstahl hat am Dienstag einen mutmaßlichen Fahrraddieb festgenommen. Anfang Juni berichtete die Polizeidirektion Gießen über eine Kooperation mit der Stadt Gießen gemeinsam gegen Fahrraddiebstahl mit dem Ziel, Diebstähle zu verhindern und aufzuklären, vorzugehen. Seitdem arbeiten die Behörden noch enger zusammen. Erst kürzlich konnten die Spezialisten der Polizeidirektion Gießen erneut einen Erfolg verzeichnen.

Eine Fahrradstreife der Arbeitsgruppe überprüfte am Dienstag die Rahmennummer eines vor einem Baumarkt in der Bänninger Straße abgestellten Mountainbikes. Das Fahrrad war zur Fahndung ausgeschrieben, da es Mitte Juni in der Dammstraße entwendet worden war. Nach kurzer Zeit erschien ein Mann, der angab der Besitzer zu sein. Die Streife konfrontierte den 22-jährigen Gießener und leiteten ein Strafverfahren gegen ihn ein. Der rechtmäßige Eigentümer ist mittlerweile verzogen, so dass die Ermittler das MTB dem Vater aushändigten. Der im Ausland wohnende Sohn war sichtlich erfreut und bedankte sich per Email bei der Polizei.

Die Arbeitsgruppe widmet sich nicht nur der Aufklärung von Fahrraddiebstählen, sondern auch der Verhinderung. Sie führten insbesondere am vergangenem Mittwochnachmittag Kontrollen in der Lahnstraße durch und berieten etwa 40 Rad-Liebhabern rund um den Diebstahlsschutz von Fahrrädern.

Informationen zum Diebstahlsschutz und zur Fahrradcodierung finden sie auf unserer Internetseite unter www.polizei.hessen.de

Weitere Tipps, wie Fahrradbesitzer ihren Drahtesel vor Dieben schützen können sowie einen Fahrradpass zum Heraustrennen, finden sie auch im Faltblatt "Guter Rat ist nicht teuer. Und der Verlust Ihres Rades?". Das Faltblatt liegt bei den örtlichen Kriminalpolizeilichen Beratungsstellen aus, kann aber auch im Internet heruntergeladen werden:

www.polizei-beratung.de/medienangebot/medienangebot-details/detail/25.html

