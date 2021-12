Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kuppenheim - Vorfahrt genommen

Kuppenheim (ots)

Eine Vorfahrtsmissachtung führte am Donnerstagabend zu einer Kollision im Kreuzungsbereich der L77 und der L67. Ein 90-Jähriger befuhr hierbei gegen 17 Uhr die L77 aus Niederbühl kommend in Richtung Kuppenheim. Bei der Einfahrt in den Kreuzungsbereich missachtete der Smart-Fahrer mutmaßlich die Vorfahrt eines von der L 67 herannahenden Mercedes-Lenkers. Der 58-Jährige Mercedes-Fahrer trug durch die Kollision leichte Verletzungen davon, eine Behandlung vor Ort war jedoch nicht von Nöten. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 15.000 Euro, sie mussten abgeschleppt werden.

