Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Poser auf dem Parkdeck

Offenburg (ots)

Weil sie mehrere Minuten mit quietschenden Reifen und sich filmenden über das Parkdeck eines Einkaufsmarktes in der Marlener Straße schleuderten, wurde am Donnerstagabend die Polizei durch eine Kundin alarmiert. Nach derzeitigen Erkenntnissen, kam es bei den Fahrmanövern zwar zu keinen Gefährdungen Unbeteiligter, jedoch waren an einem der beteiligten Fahrzeuge Nebelscheinwerfer mit gelber Folie versehen, was eine Anzeige und das Erlöschen der Betriebserlaubnis nach sich zog. Darüber hinaus wurde die Führerscheinstelle über den abendlichen Vorfall informiert.

