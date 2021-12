Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Nach Trunkenheitsfahrt entblößt

Baden-Baden (ots)

Nicht nur wegen Trunkenheit im Verkehr, sondern darüber hinaus wegen exhibitionistischen Handlungen und Beleidigung muss sich seit Donnerstagabend ein Autofahrer verantworten. Der 56 Jahre alte Mercedes-Fahrer war um 20:45 Uhr in der Sophienstraße durch eine Streife des Polizeireviers Baden-Baden gestoppt und einer Kontrolle unterzogen worden. Dabei brachte ein Atemalkoholtest ans Licht, dass der Mann offenbar mit über drei Promille am Steuer seines Wagens saß. Bei der folgenden Blutentnahme in einem Krankenhaus entblößte er sein Glied vor dem Polizeibeamten und der Polizeibeamtin und sprach Beleidigungen aus. Neben der Beschlagnahme seines Führerscheins, sieht der Mann nun einem Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr, exhibitionistischen Handlungen und Beleidigung entgegen.

