Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Von der Fahrbahn abgekommen

Rastatt (ots)

Nach einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend in der Baulandstraße sind ein Leichtverletzter und rund 9.000 Euro Sachschaden zu beklagen. Nach ersten Erkenntnissen ist ein BMW-Fahrer gegen 21 Uhr aus noch unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn geraten und ist hierbei mit dem Anhänger eines entgegenkommenden Lkws kollidiert sein. Anschließend kam der 31-Jährige nach links von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem Leitpfosten und kam im Bereich des angrenzenden Grabens zum Stehen. In Folge des Zusammenstoßes zog sich der Mann leichte Verletzungen zu und wurde in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. /ae

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell