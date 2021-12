Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Unfall bei Abbiegevorgang

Lahr (ots)

Unachtsamkeit dürfte der Grund für einen Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag an der Einmündung der Schützenstraße in die Tiergartenstraße gewesen sein. Als ein 81-jähriger Mercedes-Benz Fahrer kurz vor 17 Uhr nach rechts in die Tiergartenstraße einbiegen wollte, übersah er offenbar einen 18-jährigen Fahrer eines Motorrades. Es kam es zu einem Zusammenstoß, bei dem der 18-Jährige zu Fall kam und sich leichte Verletzungen zuzog. Die Beifahrerin des Motorrad-Fahrers und der Mercedes-Benz-Fahrer blieben unverletzt. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von rund 2.900 Euro.

/jp

