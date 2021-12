Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Betrügerische E-Mail: Mitarbeiterin überweist Geld

Erkelenz (ots)

Am Donnerstag (9. Dezember) erhielt die Mitarbeiterin einer Erkelenzer Firma eine E-Mail, die angeblich vom Geschäftsführer stammte. In dieser wurde sie angewiesen, eine fünfstellige Summe an ein genanntes Konto zu überweisen. Dieser Aufforderung kam sie nach. Als sie ihrem Chef anschließend eine Überweisungsbestätigung zukommen ließ, musste sie feststellen, dass es sich bei der E-Mail um Betrug handelte. Die Überweisung war zu diesem Zeitpunkt bereits erfolgt und konnte nicht mehr durch die Bank gestoppt werden.

