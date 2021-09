Polizei Mettmann

POL-ME: 18-Jähriger verunfallt - Polizei prüft Drogeneinfluss - Wülfrath - 2109098

Mettmann (ots)

Am Montagmittag (20. September 2021) verunfallte ein 18-jähriger Wülfrather mit seinem Audi A3 im Kreuzungsbereich Wülfrather Straße / Meiersberger Straße in Wülfrath. Wegen des Verdachts des Drogeneinflusses ordnete die Polizei eine Blutprobe an und beschlagnahmte den Führerschein des glücklicherweise unverletzten Unfallverursachers.

Das war geschehen:

Gegen 13:05 Uhr befuhr ein 18-jähriger Wülfrather mit seinem Audi A3 die Wülfrather Straße in Richtung Wülfrath. Im Kreuzungsbereich Meiersberger Straße / Mettmanner Straße beabsichtigte der Fahrer, laut Zeugenangaben, nach links auf die Meiersberger Straße abzubiegen. Im Abbiegevorgang kam er - aus bisher ungeklärter Ursache - nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Audi durchstieß einen Holzzaun und wurde durch eine angrenzende Hecke gestoppt.

Glücklicherweise unverletzt konnte der 18-Jährige sein Fahrzeug verlassen. Nach einer erstmedizinischen Versorgung durch die hinzugezogenen Rettungskräfte wurde er vor Ort entlassen. Der Audi wurde durch den Zusammenstoß so stark beschädigt, dass er nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. Der Gesamtschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Im Rahmen der Unfallaufnahme durch die Polizei erhärtete sich der Verdacht, dass der Wülfrather sein Fahrzeug unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln geführt hatte. Zur weiteren Beweisführung wurde der Unfallfahrer zur Polizeiwache Mettmann gebracht, wo die ärztliche Entnahme einer Blutprobe angeordnet und durchgeführt wurde.

Die Polizei beschlagnahmte den Führerschein des 18-Jährigen und untersagte ihm bis auf weiteres das Führen jeglicher führerscheinpflichtiger Fahrzeuge.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell