Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbruch: Laptop und Spielekonsole entwendet

Hückelhoven-Ratheim (ots)

Unbekannte Täter gelangten zwischen 17.15 Uhr und 20.30 Uhr am Donnerstag, 9. Dezember, in ein Einfamilienhaus am Walbertweg, indem sie eine Terrassentür aufhebelten. Aus den Räumlichkeiten entwendeten sie einen Laptop sowie eine Spielekonsole.

