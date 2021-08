Polizei Warendorf

POL-WAF: Sassenberg, Robert-Linnemann-Straße Verkehrsunfall mit Verletztem

Warendorf (ots)

Am Sonntag, 08.08.21, gegen 02:15 Uhr, prallte ein grauer Audi A6 in Sassenberg auf der Robert-Linnemann-Straße gegen eine Hauswand. Zuvor hatte der Pkw einen Verteilkasten umgefahren. Das Fahrzeug wurde nach ersten Erkenntnissen von einem 40-jährigen Sassenberger geführt, der zum Unfallzeitpunkt unter dem Einfluss von Alkohol stand und bei dem Unfall selbst schwer verletzt wurde. Er kam in ein Krankenhaus und der beschädigte Pkw wurde abgeschleppt. Die Polizei ordnete die Entnahme einer Blutprobe an. Der Verteilerkasten wurde nahezu vollständig zerstört. Die Behebung des Schadens wurde bereits mit Priorität veranlasst.

