POL-WAF: Sendenhorst- Verkehrsunfall mit Personenschaden

Warendorf (ots)

Am 06.08.2021, gegen 11:00 Uhr, befuhr eine 20 Jährige aus Sendenhorst die L811 in Richtung Sendenhorst. In Höhe einer Rechtskurve kam sie nach rechts auf den dortigen Grünstreifen und verlor dadurch die Kontrolle über ihren Pkw. Sie geriet ins schleudern und stieß gegen ein entgegenkommendes Wohnmobil. Dieses Fahrzeug war besetzt mit einem 74- jährigen Fahrer und einer 70- jährigen Beifahrerin aus Rudersberg. Das Wohnmobil kam durch den Zusammenstoß nach rechts von der Fahrbahn ab. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden in Höhe von ca. 50000 Euro. Die Fahrzeuge mussten mit erhöhtem Aufwand von der Unfallstelle geborgen werden. Die L811 in Höhe der Bauernschaft Elmenhorst wurde bis 14:50 Uhr vollständig gesperrt. Die 20 Jährige wurde schwer verletzt. Der 70 Jährige wurde leicht und seine Beifahrerin schwer verletzt. Die Personen wurden den angrenzenden Krankenhäusern mittels Rettungswagen zugeführt.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell