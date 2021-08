Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Mehrere Automaten auf Tankstellengelände aufgebrochen

Warendorf (ots)

Unbekannte Täter haben zwischen Donnerstagabend (05.08.2021) und Freitagmorgen (06.08.2021) mehrere Staubsauger- und Waschautomaten auf einem Tankstellengelände in Ahlen aufgebrochen.

Der oder die Täter haben zwischen 23.00 Uhr und 05.00 Uhr das Gelände an der Warendorfer Straße betreten, die Automaten aufgebrochen und eine geringe Menge Bargeld gestohlen. Anschließend flüchtete/n der/die Täter in unbekannte Richtung.

Wer kann Hinweise zu den Tätern geben, wer hat verdächtige Personen in der Nähe oder die Aufbrüche beobachtet? Hinweise bitte an die Polizei Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell