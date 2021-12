Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbrüche durch Terrassentür

Heinsberg-Unterbruch / Gangelt-Brüxgen (ots)

Zwischen 14.25 Uhr und 21 Uhr am Donnerstag (9. Dezember) hebelten unbekannte Täter in Unterbruch die Terrassentür eines Reihenhauses an der Straße Fell auf. Im Inneren durchsuchten sie die Räumlichkeiten. Nach ersten Erkenntnissen entwendeten die Täter eine Schmuckschatulle inklusive Schmuck.

Am gleichen Tag verschafften sich unbekannte Täter zwischen 14.15 Uhr und 18.20 Uhr ebenfalls durch eine Terrassentür Zutritt zu einem Einfamilienhaus an der Straße Am Damm in Brüxgen. Sie durchwühlten Schränke und entwendeten auch in diesem Fall Schmuck.

