POL-RT: Weitere Verkehrsunfälle

Glücklicherweise ohne größere Blessuren hat ein Fahrer einen Überschlag mit seinem Fahrzeug am Dienstagmittag auf der B 27 überstanden. Der 40-Jährige war mit einem Peugeot kurz vor 12.30 Uhr auf der Bundesstraße in Fahrtrichtung Stuttgart unterwegs. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit an die winterlichen Straßenverhältnisse geriet der Mann mit seinem Van zwischen Walddorfhäslach und Schlaitdorf ins Schleudern. Anschließend kam das Fahrzeug von der Fahrbahn ab und überschlug sich an der angrenzenden Böschung. Danach blieb der Wagen auf dem Dach liegen und musste von einem Abschleppwagen geborgen werden. An dem Peugeot war wirtschaftlicher Totalschaden entstanden. (ms)

Auf etwa 10.000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, der bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen an der Einmündung Liebigstraße / Nagelstraße entstanden ist. Ein 26-Jähriger war gegen sieben Uhr mit seinem VW Caddy auf der Nagelstraße unterwegs. Beim Überqueren der Einmündung zur Liebigstraße übersah er den Mercedes eines 58-Jährigen, der von der Liebigstraße nach links in die Nagelstraße einbiegen wollte. Bei der nachfolgenden Kollision wurde zum Glück niemand verletzt, allerdings war der Mercedes nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. (cw)

Nicht angepasste Geschwindigkeit auf schneebedeckter Fahrbahn dürfte den ersten polizeilichen Ermittlungen zufolge die Ursache eines Verkehrsunfalls am Dienstagmittag auf der Abfahrt der B 463 in Richtung Gruol gewesen sein. Ein 20-Jähriger war dort gegen 12.20 Uhr mit seinem Opel Corsa ins Schleudern geraten und anschließend nach rechts von der Straße abgekommen. Dort überschlug sich sein Wagen und kam auf dem Dach am Masten eines Wegweisers zum Liegen. Der 20-Jährige erlitt dabei leichte Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 4.500 Euro. Der Corsa musste abgeschleppt werden. (rn)

