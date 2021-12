Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Autofahrer durch Teile eines Mülleimers gefährdet, Zeugen gesucht

Übach-Palenberg-Boscheln (ots)

Ein 50-jähriger Mann aus Baesweiler fuhr am Mittwoch, 8. Dezember, gegen 21.45 Uhr, auf der Roermonder Straße in Richtung Herzogenrath, als er in Höhe der Einmündung zur Friedensstraße einen lauten Knall vernahm. Daraufhin wurde ein Gegenstand von rechts auf die Fahrbahn geschleudert und verhakte sich im Unterboden des Fahrzeugs. Wie sich herausstellte handelte es sich um Teile eines Metallmülleimers, welcher sich neben einer Parkbank auf einem Grünstreifen neben der Fahrbahn befand. Die Beschädigung des Mülleimers wurde vermutlich durch einen Böller verursacht. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat der Polizei in Heinsberg unter Telefon 02452 920 0 oder online unter https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis entgegen.

