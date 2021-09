Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Neustadt/W.) - Arbeitsunfall auf Baugerüst

Neustadt/Weinstraße (ots)

Ein 60-jähriger Mann aus Leisnig in Sachsen verunfallte am Dienstag, den 21.09.2021 gegen 17:15 Uhr auf einem Baugerüst bei Vorarbeiten an einem Neubau und verletzte sich schwer. Auf zirka zwei Metern Höhe trat er versehentlich in einen offenen Treppenaufstieg, verlor das Gleichgewicht und stürzte auf derselben Gerüst-Etage zu Boden. Hierbei zog er sich vermutlich eine Fraktur der rechten Schulter zu. Der Verunfallte wurde in das Unfallklinikum nach Ludwigshafen verbracht.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell