Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Trunkenheitsfahrt in Bad Dürkheim

Bad Dürkheim (ots)

Am 20.09.2021 wurde um 08.10 Uhr ein 47-jähriger Autofahrer in Bad Dürkheim in der Kaiserslauterer Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Da aus dem Fahrzeuginnern deutlicher Alkoholgeruch wahrgenommen werden konnte, wurde ein freiwilliger Atemalkoholtest durchgeführt, welcher einen Wert von 2,31 Promille ergab. Trotz des hohen Grades seiner Alkoholisierung wurden bei dem Bad Dürkheimer nur geringfügige Ausfallerscheinungen festgestellt werden, weshalb ein Antrag auf Einziehung seines Führerscheins gestellt wurde. Darüber hinaus wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet und eine Blutprobe entnommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell