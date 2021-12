Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Körperverletzung im Parkhaus

Zeugen gesucht

Geilenkirchen (ots)

Am Freitagabend (3. Dezember) ging ein 18 Jahre alter Mann mit seiner Begleiterin in das Parkhaus am Markt. Auf dem zweiten Parkdeck geriet er dann mit einer Gruppe Jugendlicher in Streit. Aus der Personengruppe heraus wurde der 18-jährige dann von einem Täter getreten und geschlagen. Dieser war etwa 19 bis 20 Jahre alt, zirka 180 Zentimeter groß und hatte ein südländisches Erscheinungsbild. Zum Tatzeitpunkt trug war er mit einer Jeanshose bekleidet. Hinweise von Zeugen hinsichtlich der Identität des Täters nimmt das Kriminalkommissariat in Geilenkirchen unter der Telefonnummer 02452 920 0 entgegen. Alternativ kann auch das Online-Hinweisportal der Polizei genutzt werden, https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell