Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Zwei Tatverdächtige nach Firmeneinbruch

Zeugen gesucht

Heinsberg (ots)

In den frühen Morgenstunden des 3. Dezember (Freitag), gegen 04.30 Uhr, wurde ein Zeuge auf verdächtige Geräusche auf dem Betriebsgelände einer Firma an der Industriestraße aufmerksam. Als er nachschaute, bemerkte er zwei männliche Personen, die sich nach ihrer Entdeckung zu Fuß über die Industriestraße Richtung City-Center entfernten. Der hinzugerufenen Polizei gelang es, beide Männer anzutreffen. Bei der Überprüfung des Firmengeländes wurde festgestellt, dass der Lagerraum der Firma gewaltsam geöffnet und Diebesgut bereits zum Abtransport bereit gelegt wurde. Die beiden Männer wurden vorläufig festgenommen und die Kriminalpolizei übernahm die weiteren Ermittlungen. Das Kriminalkommissariat 2 in Heinsberg fragt in diesem Zusammenhang: Gibt es weitere Zeugen, die Angaben zu dem Einbruch oder eventuell zu weiteren Tatverdächtigen machen können? Hinweise weiterer Zeugen werden unter der Telefonnummer 02452 920 0 entgegen genommen. Alternativ kann auch das Online-Hinweisportal der Polizei genutzt werden, https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell