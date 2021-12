Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Flaschenwürfe von Brücke auf vorbeifahrenden Wagen

Zeugen gesucht

Erkelenz (ots)

Am 3. Dezember (Freitag) befuhr ein Wegberger gegen 20.15 Uhr mit seinem Wagen die Bundesstraße 57 aus Richtung Granterath kommend in Fahrtrichtung Rath-Anhoven. In Höhe einer angeleuchteten Brücke bemerkte er mehrere Personen, die von der Brücke eine Glasflasche auf die Fahrbahn warfen. Der PKW-Fahrer konnte noch rechtzeitig bremsen. Da auf beiden Fahrstreifen eine größere Menge Scherben lag, wurden wahrscheinlich mehrere Flaschen auf die Fahrbahn geworfen. Hinweise weiterer Zeugen nimmt das Verkehrskommissariat Heinsberg unter der Telefonnummer 02452 920 0 entgegen. Alternativ kann auch das Online-Hinweisportal der Polizei genutzt werden, https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

