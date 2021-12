Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Drei Verletzte nach Verkehrsunfall

Heinsberg (ots)

Am frühen Montagmorgen (6. Dezember) befuhr eine 22 Jahre alte Heinsbergerin mit ihrem PKW gegen 3 Uhr die Industriestraße in Fahrtrichtung Innenstadt. Im Kreuzungsbereich Industriestraße / Hochstraße bog die junge Frau nach links in Richtung Bushof ab, verlor hierbei die Kontrolle über ihren Wagen und stieß mit einem Laternenmast und einer Ampelanlage zusammen. Durch den Zusammenstoß wurde die Fahrerin leicht verletzt. Zwei Mitinsassen, eine ebenfalls 22-jährige Frau und ein 21 Jahre alter Mann wurden leicht beziehungsweise schwer verletzt. Der 21-jährige musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Da die Fahrerin augenscheinlich unter Alkoholeinfluss stand, wurde ihr eine Blutprobe entnommen. Die polizeilichen Ermittlungen dauern zurzeit noch an.

